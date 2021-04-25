Глава Індонезії оголосив про загибель підводного човна з екіпажем

Підводний човен Nanggala затонув у Балійському морі

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив про загибель підводного човна Nanggala, на борту якої знаходився екіпаж з 53 військовослужбовців. Про це йдеться в спеціальному відеозверненні глави держави.

За словами президента, командування ВМС доповіло йому, що судно затонуло в Балійскому моріе. Він пообіцяв докласти максимум зусиль для пошуків підводного човна.

Індонезійський народ сумує, у зв’язку з загибеллю «патріотів, які охороняли суверенітет країни», заявив глава держави, назвавши подію трагедією.

Начальник штабу ВМФ Індонезії адмірал Юдо Маргоно припустив, що підводний човен міг тріснути. Подібні пошкодження цілком відповідають величезному тиску, який чиниться на глибинах. Він також зауважив, що Nanggala був явно перевантажений, оскільки підводний човен розрахований на 34 члени екіпажу, а на момент зникнення на борту перебувало 53 людини.

Підводний човен KRI Nanggala-402 з 53 моряками на борту проводив навчання з торпедами, коли перестав виходити на зв’язок. 21 квітня поруч з островом Балі, де зникла субмарина, були знайдені сліди розливу нафти. А 23 квітня поруч з місцем пропажі субмарини був виявлений невпізнаний об’єкт з високим магнетизмом.

Нагадаємо, 24 квітня, підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402, який зник недалеко від Балі, знайшли у водах біля берегів острова. Субмарину помітили на глибині близько 850 метрів.