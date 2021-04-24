Зниклий в Індонезії підводний човен знайшли поблизу Балі

Підводний човен KRI Nanggala 402 був побудований у Німеччині в 1981 році

Субмарину помітили на глибині близько 850 метрів

Підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402, який зник недалеко від Балі, знайшли у водах біля берегів острова. Про це в суботу, 24 квітня, повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на начальника штабу індонезійських ВМС.

Як зазначається, індонезійським рятувальникам вдалося виявити субмарину при скануванні дна Балійського моря. Її помітили на глибині близько 850 метрів.

Раніше 24 квітня начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що на зниклому підводному човні закінчився запас кисню, необхідний для підтримки життєдіяльності екіпажу.

Підводний човен KRI Nanggala-402 з 53 моряками на борту проводив навчання з торпедами, коли перестав виходити на зв’язок. 21 квітня поруч з островом Балі, де зник підводний човен, були знайдені сліди розливу нафти. 23 квітня поруч з місцем пропажі субмарини був виявлений невпізнаний об’єкт з високим магнетизмом.

Підводний човен KRI Nanggala 402 був побудований у Німеччині в 1981 році. Він може розвивати крейсерську швидкість до 21,5 вузла. Субмарина брала участь у торпедних навчаннях у водах Північного Балі, але не передала дані про результати навчань до штабу, повідомив офіційний представник першого адмірала Індонезії Джуліус Віджохоно.

Свою допомогу в пошуках зниклої субмарини запропонували Росія, США, Німеччина, Франція, Індія, Туреччина і Австралія. Сінгапур і Малайзія вже направили рятувальні судна до місця зникнення субмарини.

До слова, у Середземному морі загинуло близько 130 мігрантів.

Нагадаємо, 21 квітня, в Індійському океані пропав підводний човен Військово-морських сил Індонезії із 53 членами екіпажу на борту. Попередньо повідомлялося, що втрата зв’язку відбулась за 96 кілометрів від острова Балі.