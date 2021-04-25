З 26 квітня у Тернополі послаблюють карантин

У Тернополі посилили карантин з 26 березня, а потім ще раз — з 8−12 березня

Тернопільська область зараз перебуває в помаранчевій зоні карантину

Влада Тернополя оголосила про поступове ослаблення карантину в місті. З 26 квітня знімуть низку обмежень. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

З цього дня відновлять:

очне навчання учнів 5-11 класів;

роботу закладів ресторанного господарства та громадського харчування з 7:00 до 22:00, всі розрахункові операції вони повинні будуть здійснювати до 21:00, з 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати в режимі доставки та на виніс.

Напередодні, з 24 квітня, в міській комунальній лікарні швидкої допомоги відновилося надання ургентної хірургічної і травматологічної допомоги.

Карантин у Тернополі посилили з 26 березня. Тоді запровадили такі обмеження:

закладам громадського харчування рекомендували працювати лише до 22:00, а правоохоронцям рекомендували посилити контроль за їх роботою;

учнів 5-11 класів з 29 березня перевели на дистанційне навчання;

водіїв та пасажирів таксі зобов'язали носити маски, кількість пасажирів у легковому транспорті обмежили трьома.

Раніше Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, вийшла з червоної зони карантину.

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.