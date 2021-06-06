Глава Європарламенту підтримав вступ до ЄС країн Західних Балкан

Сассолі передбачає, що включення держав, розташованих на Західних Балканах, до складу ЄС може стати вкрай вигідним як для самого регіону, так і для Європи в цілому

До Західних Балкан належать Сербія і Чорногорія, з якими Брюссель вже веде відповідні переговори

Очільник Європейського парламенту Давид Сассолі висловився за розширення Євросоюзу коштом країн, що належать до регіону Західних Балкан.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

На думку Сассолі, таке розширення ЄС може стати «позитивним проєктом для миру і добробуту».

Глава Європарламенту передбачає, що включення держав, розташованих на Західних Балканах, до складу ЄС може стати вкрай вигідним як для самого регіону, так і для Європи в цілому. Як зазначають у Funke Mediengruppe, політик вважає, що це «сприятиме стабільності, процвітанню та миру на континенті».

До Західних Балкан належать Сербія і Чорногорія, з якими Брюссель вже веде відповідні переговори, а також Албанія і Північна Македонія, котрі офіційно вважаються кандидатами на вступ до ЄС. Крім того, нагадує DW, до складу регіону входять Боснія і Герцеговина, а також Косово, що розглядаються як потенційні кандидати.

Сассолі підкреслив, що реалізація цього плану залежить від того, наскільки успішно будуть виконані критерії, необхідні для вступу в ЄС в кожній з цих країн, де «ще мають бути завершені реформи».

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу внесла зміни до переліку країн, які не дотримуються зобов’язаннь щодо податковової співпраці. У чорному списку ЄС – 12 країн і територій.

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