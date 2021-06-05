Греція закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Грецьким авіакомпаніям дано вказівку уникати польотів в районі Мінська

Греція до 5 липня заборонила білоруським авіакомпаніям пролітати у повітряному просторі країни і здійснювати посадку в грецьких аеропортах. Про це повідомляється на сайті Управління цивільної авіації Греції.

«Управління цивільної авіації оголошує пасажирам авіаційну директиву, згідно з якою передбачається заборона на польоти білоруських авіакомпаній над повітряним простором Греції й посадку в аеропортах Греції», — йдеться в повідомленні.

Грецьким авіакомпаніям дано вказівку уникати польотів в районі Мінська.

Директива вже набрала чинності й діє до 5 липня 2021 року.

Однак заборона не буде застосовуватися в разі вимушеної посадки або вимушеного транзиту, а також в разі, якщо посадка, зліт або транзит необхідні в гуманітарних цілях.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та набуло чинності в суботу, 6 червня.