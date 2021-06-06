Влада Білорусі пригрозила «комплексом заходів» у відповідь на санкції

Глава уряду Білорусі Роман Головченко заявив, що комплекс заходів у відповідь на західні санкції готовий

Прем'єр-міністр Білорусі попередив, що західні компанії, які працюють у країні, можуть втратити тутешній ринок

Уряд Білорусі підготував комплекс заходів у відповідь на міжнародні санкції, зокрема розглядається можливість відмови від західних інвестицій і технологій. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, передає Белта.

Глава уряду Білорусі попередив, що західні компанії, які працюють у країні, можуть втратити тутешній ринок.

«Вони можуть втратити наш ринок. Нехай він не такий великий, разом з тим обсяг інвестиційного імпорту з ЄС – це мільярди на рік. Хотілося б, аби західні політики подумали про долі бізнесів», – сказав Головченко в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».

За його словами, Білорусь буде змушена відійти від західних товарів, від західних технологій: «Ми знаємо, чим замінити, знаємо постачальників, готові переорієнтуватися... в тому числі на азійські технології, які останні кілька десятиліть семимильними кроками рухаються вперед. За попередніми підрахунками, один Китай може замінити 90% європейських і американських технологій. Плюс до цього російські технології, які досить активно розвиваються».

Прем'єр додав, що уряд готовий застосовувати спеціальні захисні заходи щодо вітчизняного ринку.

«Це стосується не тільки інвестиційного імпорту в Білорусь, а й товарів народного споживання», – підкреслив Головченко.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та набуло чинності в суботу, 6 червня.