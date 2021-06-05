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    У Бельгії частково послаблять карантин

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    Уряд Бельгії вирішив частково послабити карантин - У Бельгії частково послаблять карантин
    Уряд Бельгії вирішив частково послабити карантин
    Фото з відкритих джерел

    Вже з 9 червня ресторанам і барам у Бельгії дозволять приймати відвідувачів в приміщенні

    Уряд Бельгії схвалив рішення почати ослаблення карантинних обмежень – вже з 9 червня ресторанам і барам дозволять приймати відвідувачів в приміщенні. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, передає Politico.

    «За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в сприятливий прогноз на літо», – заявив він.

    Так, з середи бари і ресторани будуть відкриті до 23: 30. Однак відвідувачам доведеться дотримуватися правил соціального дистанціювання.

    Крім того, жителі країни, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу будуть звільнені від тестування, коли вони повернуться з-за кордону.

    При цьому люди, які будуть повертатися до Бельгії з країни в червоній зоні і в повному обсязі вакциновані, мають пройти тестування після прибуття.

    До слова, мешканців Нідерландів, які вже хворіли на коронавірус, щеплять однією дозою вакцини.

    Нагадаємо, що наразі для відвідування низки країн, зокрема – Румунії, Франції, Греції та Іспанії необхідно пред’являти документ, який свідчить, що людина вакцинована від коронавірусу або перехворіла ним і має антитіла. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини і до моменту в’їзду повинно пройти щонайменше два тижні.

    Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування Covid-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. НаявністьCovid-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

    Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

    До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

    Теги: ЄС Бельгія карантин коронавірус
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    У Бельгії частково послаблять карантин