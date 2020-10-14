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    У світі

    Глава європейської дипломатії Боррель пішов на самоізоляцію

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    <p>Жозеп Боррель контактував з інфікованим Covid-19</p> - Глава європейської дипломатії Боррель пішов на самоізоляцію

    Жозеп Боррель контактував з інфікованим Covid-19

    Боррель чекатиме результатів другого тесту на коронавірус

    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пішов на самоізоляцію, оскільки один із членів його делегації в Ефіопії був заражений коронавірусом.

    Про це єврочиновник написав у Twitter.

    «Я отримав інформацію у вівторок у другій половині дня, що один із членів делегації, яка їздила зі мною і єврокомісаром Янезом Ленарчичем в Ефіопію минулого тижня, здав позитивний тест на коронавірус. Я пройшов тест після повернення в неділю, і він був негативним. Я йду на самоізоляцію відповідно до чинних норм і буду чекати другого тесту», – зазначено в повідомленні.

    Як відомо, в Бельгії кожна людина, яка контактувала з інфікованим Covid-19, повинна піти на тижневу самоізоляцію і здати два тести. У разі, якщо тест позитивний, необхідний двотижневий строгий карантин.

    За останніми даними, з початку епідемії бельгійська влада зафіксувала 165 880 випадків зараження коронавірусом, з них 20 324 закінчилися одужанням і 10 211 – смертю.

    До слова, прем'єр Польщі пішов на самоізоляцію.

    Також повідомлялося, що що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

    ЄС здоров'я Бельгія карантин коронавірус
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