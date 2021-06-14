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    Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим

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    Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати обов'язкове носіння захисних масок - Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим
    Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати обов'язкове носіння захисних масок
    Фото: Укрінформ

    Німеччина скасує з 1 липня попередження про поїздки до країн, у яких рівень захворюваності на Covid-19 протягом тижня не перевищує 200 нових випадків на 100 тис. населення

    У зв'язку зі зменшенням кількості випадків Covid-19 у Німеччині глава міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан підтримав скасування обов'язкового носіння захисних масок. Про це повідомляє DW.

    «Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі», - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини.

    Крім того, в регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації Шпан пропонує поступово дозволити не носити маски і в приміщеннях.

    Добовий приріст заражень коронавірусом в Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, склав 549 випадків - на 568 менше, ніж рівно тиждень тому. За останні 7 днів з розрахунку на 100 000 жителів зареєстровано 16,6 випадку зараження (днем раніше - 17,3).

    Найвищого значення показник захворюваності сягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадки.

    За останні 24 години померли 10 пацієнтів, загальне число летальних випадків зросла до 89 844. Всього з початку епідемії в ФРН виявлено 3 723 294 випадки зараження. У Німеччині живуть близько 84 млн осіб.

    Нагадаємо, Німеччина скасує з 1 липня попередження про поїздки до країн, у яких рівень захворюваності на Covid-19 протягом тижня не перевищує 200 нових випадків на 100 тис. населення.

    При цьому, уточнив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, уряд і надалі буде застерігати громадян від поїздок до країн, де фіксується високий рівень захворюваності на коронавірус та поширені мутації Covid-19.

    Теги: Німеччина міністр населення коронавірус
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    Глава МОЗ Німеччини хоче скасувати масковий режим