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    За минулу добу у Києві виявили 114 хворих на коронавірус

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    Минулої доби у столиці померли п&rsquo;ятеро людей - За минулу добу у Києві виявили 114 хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці померли п’ятеро людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі

    У Києві виявили за минулу добу 114 хворих на коронавірус. Померли п'ятеро людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «114 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли п’ятеро людей. Всього за період пандемії в місті 5152 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 210 849», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 67 жінок віком від 19 до 79 років, 43 чоловіки віком від 22 до 94 років та 4 хлопчики від 6 до 15 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 8 хворих на коронавірус, а також 41 пацієнти з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 158 людей. Загалом коронавірус подолали 195 089 мешканців столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 23, в Дніпровському та Дарницькому по 14 та в Солом’янському районі – 13 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи, летальних випадків – 33, одужало – 1652 особи.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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    За минулу добу у Києві виявили 114 хворих на коронавірус