У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у Києві
У центрі вакцинації від COVID-19 щепили 3014 містян
Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі у Києві щеплення отримали 3014 містян, повідомила 13 червня пресслужба Київської міської адміністрації.
Наразі це рекордний результат для «вакцинації вихідного дня», яка в столиці триває третій тиждень, повідомили у КМДА.
Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур, цими вихідними збільшено кількість вакцинальних бригад.
«Напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me», – повідомила Валентина Гінзбур.
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні 12-13 червня працюватиме 51 центр масової вакцинації від COVID-19 в 14 областях України і Києві.
Також повідомлялося, що на щеплення у центр масової вакцинації, що у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, можна потрапити без черг.
Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.
5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.
Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.