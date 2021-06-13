Країни «Великої сімки» перевірять штучне походження коронавірусу

Ще рік тому про штучність походження коронавірусу говорили лише маргінали

Версію лабораторного витоку Covid-19 дослідять ретельніше

Лідери країн Групи семи (G7) закликали продовжити розслідування походження вірусу Covid-19. Його належить проводити під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це керівники найвпливовіших країн заявили в спільному комюніке за підсумками саміту, передає Bloomberg.

«Ми також закликаємо до своєчасного, прозорого, науково обґрунтованого розслідування Походження Covid-19 під керівництвом ВООЗ, в тому числі як було рекомендовано експертами, в Китаї», – ідеться в документі.

У ході саміту G7 обговорювалася версія лабораторного витоку Covid-19. Як повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус, її більш ретельно перевірять на другому етапі розслідування.

Нашадаємо, директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало вважає, що коронавірус був створений лабораторно. В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що вірус, ймовірно, розроблявся там, де і спочатку з’явився.



«Я так скажу. У Вухані знаходиться найпотужніша вірусологічна лабораторія Китаю, і у тому, що цей штам лежав там, я впевнений на 90%. Саме у лабораторії, а не на ринку морепродуктів і тварин.