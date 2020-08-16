Глава МЗС Канади обговорив ситуацію в Білорусі з литовським колегою та Тихановською
Глава МЗС Канади обговорив ситуацію в Білорусі з литовським колегою
Глава МЗС Канади обговорив білоруську тематику і з главою МЗС Литви Лінасом ЛінкявічюсомГлава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що провів телефонні переговори щодо ситуації в Білорусі зі своїм литовським колегою Лінасом Лінкявічюсом та з екскандидатом у президенти республіки Світланою Тихановською.
«Я поговорив з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Я підтвердив готовність Канади допомагати білоруському народу. Ми стежимо за розвитком подій і обдумуємо подальші кроки», — написав Шампань у Twitter.
Також він повідомив, що обговорив білоруську тематику і з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом.
«Я подякував йому за те, що Литва в цей непростий час допомагає Білорусі», — зазначив Шампань.
Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.
У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.
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