Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно



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Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно

Лукашенко стурбований кількістю навчань НАТО в сусідніх з Білоруссю країнах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути Вітебську десантно–штурмову бригаду в Гродно.

Про це повідомляє Tut.by.

Зазначається, що таке рішення Лукашенко прийняв після того, як фахівці Збройних сил доповіли йому про «нарощуванні військового компонента» біля західних кордонів країни.

«Президент стурбований кількістю навчань НАТО в сусідніх з Білоруссю країнах. Він заявив, що йде ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Президент нагадав, що вироблений алгоритм реагування на подібні події», – йдеться в повідомленні.

«Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно–десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви Брестському регіоні працюєте і порядок там підтримуєте. Нехай в Бресті наша десантно–штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.