Глава NASA не виключає існування інопланетян

Білл Нельсон висловив надію, що непізнані летючі об'єкти з'являються не внаслідок дій противника, що знаходиться на Землі

Директор NASA Білл Нельсон допустив можливість існування інопланетян. Про це він заявив під час онлайн-дискусії, організованої директором Центру політики Університету Вірджинії Ларрі Сабатом, повідомляє Washington Examiner.

Глава НАСА відповів, що Всесвіт дуже великий, і він не думає, що людина в ній єдина розумна форма життя.

«Я розмовляв з пілотами, і вони знають, що щось бачили, і їхні радари зафіксували це. І вони не знають, що це таке. І ми не знаємо, що це. Ми сподіваємося, що це не противник тут, на Землі, з такими технологіями», – зазначив Нельсон.

Глава американського космічного агентства вважає, що в нашому або іншому Всесвіті може існувати розумне життя.

«Хто я такий, щоб говорити, що планета Земля – єдине місце проживання форми життя, цивілізованої й організованої, як наша ... Всесвіт такий великий»,– наголосив він.

Нельсон розповів про останні події, що викликали хвилю інтересу до НЛО, в тому числі торішні свідоцтва американських моряків про зустрічі з непізнаними об'єктами. Він не виключив, що це інопланетяни, але зазначив, що не знає ні про яких «зелених чоловічків», які бігають навколо. До того ж НАСА веде програму з пошуку позаземного розуму і ще жодного разу не отримало сигналів від інопланетян.

До слова, колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями та побудували підземну базу на Марсі.