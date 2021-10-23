Нові правила перевезень пасажирів: за день провели 2 тис. перевірок

Під час рейдів було складено 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей

Протягом четверга, 21 жовтня, правоохоронці провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень та склали на порушників десять адміністративних протоколів. Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.

«Впродовж минулої доби поліцейські провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень. Під час рейдів було складено 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей... Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують Covid-безпечність», – ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, на автотранспорті проведено понад 1,8 тис. рейдів, на залізничних вокзалах – майже 200.

Із загальної кількості адмінпротоколів чотири складено в Чернівецькій області, три – у Чернігівській, по одному – у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.

У поліції зазначають, що адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб – штраф у розмірі 34-170 тис. грн.

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