  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Нові правила перевезень пасажирів: за день провели 2 тис. перевірок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Впродовж минулої доби поліцейські провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень - Нові правила перевезень пасажирів: за день провели 2 тис. перевірок
    Впродовж минулої доби поліцейські провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень
    фото з відкритих джерел

    Під час рейдів було складено 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей

    Протягом четверга, 21 жовтня, правоохоронці провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень та склали на порушників десять адміністративних протоколів. Про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліція.

    «Впродовж минулої доби поліцейські провели понад 2 тисячі перевірок пасажирських перевезень. Під час рейдів було складено 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей... Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують Covid-безпечність», – ідеться в повідомленні.

    Як уточнюється, на автотранспорті проведено понад 1,8 тис. рейдів, на залізничних вокзалах – майже 200.

    Із загальної кількості адмінпротоколів чотири складено в Чернівецькій області, три – у Чернігівській, по одному – у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.

    У поліції зазначають, що адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб – штраф у розмірі 34-170 тис. грн.

    Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

    Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

    Нагадаємо, в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

    Теги: штраф поліція вакцинація час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові правила перевезень пасажирів: за день провели 2 тис. перевірок