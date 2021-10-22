У НАТО затвердили план оборони Альянсу

Передбачається, що план допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз

НАТО затвердило план оборони Альянсу. Також були узгоджені цільові показники сил і засобів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, міністри затвердили новий план для оборони НАТО «під час конфліктів і криз, щоб у потрібний час і в потрібному місці були потрібні сили».

Передбачається, що план допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз.

Міністри також обговорили реакцію НАТО на нові ракетні системи Росії.

«Ми не будемо повторювати дестабілізаційну поведінку Росії і ми також не маємо наміру розміщувати нові ракетні системи в Європі. Ми імплементуємо геополітично і військово збалансовані заходи, щоб дати відповідь на ці загрози», – додав Столтенберг.

Нагадаємо, 18 жовтня Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Натомість НАТО сухо відреагувало на розрив стосунків з Росією.

Як повідомлялося, після подій 2014 року та агресії Росії проти України НАТО припинило будь-яку військову співпрацю з РФ. Водночас Північноатлантичний альянс намагається тримати відкритими канали зв’язку із кремлівським керівництвом для запобігання непорозумінням.

Раніше стало відомо, що НАТО виганяє вісьмох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено, спираючись на дані розвідки.

Як відомо, дипломатичний скандал у Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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