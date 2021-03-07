Глава Пентагону пообіцяв відповісти на обстріл американської бази в Іраку

Очільник Пентагону Ллойд Остін: наша відповідь буде продуманою, вона буде доречною

США все ще «обробляють дані розвідки» стосовного того, хто стояв за атакою на військову базу Айн аль-Асад

Сполучені Штати Америки «зроблять все необхідне» для захисту своїх військових після ракетного удару по американській базі в Іраку.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Міністр оборони в інтерв'ю ABC News зазначив, що США все ще «обробляють дані розвідки» стосовного того, хто стояв за атакою на військову базу Айн аль-Асад в західній пустелі Іраку.

«Ми хочемо знати точно, хто несе відповідальність. Послання тим, хто здійснить таку атаку, полягає в тому, що ми зробимо все необхідне, щоб захистити себе», – сказав Остін.

Він також повідомив, що Вашингтон закликав іракську владу якомога швидше розслідувати атаку на американців.

«Наша відповідь буде продуманою, вона буде доречною. Ми сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір», – додав глава Пентагону.

Нагадаємо, на днях міністерство оборони США підтвердило ракетний обстріл військової бази США в Іраку після недавнього авіаудару американських сил по проіранських угрупованнях на території Сирії.

При цьому уточнюється, що наразі не було повідомлень про поранення чи жертви серед американських військових. Однак під час ракетного удару цивільний службовець зазнав серцевого нападу й незабаром помер.

До слова, у лютому військові бази США, розташовані в Іраку, також були обстріляні ракетами. Американська сторона тоді поклала відповідальність на озброєні угруповання «Кайтіб Хезболла» та «Кайтіб Саїд аль-Шухада», підтримувані Іраном, що базувалися на території Сирії.

У відповідь авіація американські сили 26 лютого завдали авіаударів по цих угрупованнях, у тому числі, з метою попередження наступних атак проти сил США на території Іраку.