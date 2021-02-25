Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи

Уолтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів

Росія продовжує залишатися загрозою для США і її європейських партнерів, незважаючи на введені проти неї обмеження.

Про це заявив глава Європейського командування США генерал ВПС Тод Уолтерс, повідомляє пресслужба Пентагону.

«Росія залишається стійкою загрозою існування Сполучених Штатів і наших європейських союзників», – сказав він.

Уолтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів. За його словами, вона використовує нетрадиційні інструменти, наприклад, приватні військові компанії, щоб «залякати, послабити і розділити» союзників США.

«Не дивлячись на міжнародний осуд і триваючі економічні санкції, Росія веде дестабілізуючу і зловмисну діяльність по всьому світу», – додав генерал.

За його словами, противники Америки і Європи посилюють агресію шляхом кібератак і дезінформації. І якщо ці дії не зупинити, то вони можуть перерости в ще більшу агресію.

«Ми живемо в епоху глобальної конкуренції за владу. Перемога в цю епоху означає, що глобальна конкуренція за владу не переросте в глобальну війну за владу», – підкреслив Уолтерс.

Він також звинуватив Росію і Китай у спробах «мілітаризувати арктичний регіон».

До слова, експрезидент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним, але тепер чинний глава держави Джозеф Байден може отримати доступ до них.