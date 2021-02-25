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    Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи

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    Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи

    Уолтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів

    Росія продовжує залишатися загрозою для США і її європейських партнерів, незважаючи на введені проти неї обмеження.

    Про це заявив глава Європейського командування США генерал ВПС Тод Уолтерс, повідомляє пресслужба Пентагону.

    «Росія залишається стійкою загрозою існування Сполучених Штатів і наших європейських союзників», – сказав він.

    Уолтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів. За його словами, вона використовує нетрадиційні інструменти, наприклад, приватні військові компанії, щоб «залякати, послабити і розділити» союзників США.

    «Не дивлячись на міжнародний осуд і триваючі економічні санкції, Росія веде дестабілізуючу і зловмисну діяльність по всьому світу», – додав генерал.

    За його словами, противники Америки і Європи посилюють агресію шляхом кібератак і дезінформації. І якщо ці дії не зупинити, то вони можуть перерости в ще більшу агресію.

    «Ми живемо в епоху глобальної конкуренції за владу. Перемога в цю епоху означає, що глобальна конкуренція за владу не переросте в глобальну війну за владу», – підкреслив Уолтерс.

    Він також звинуватив Росію і Китай у спробах «мілітаризувати арктичний регіон».

    До слова, експрезидент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним, але тепер чинний глава держави Джозеф Байден може отримати доступ до них.

    Теги: Росія США Джозеф Байден санкції Китай Дональд Трамп військові Пентагон
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