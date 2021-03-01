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    США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн

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    Пентагон оголосив про новий пакет у розмірі $125 млн з надання Україні сприяння у сфері безпеки - США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн

    Пентагон оголосив про новий пакет у розмірі $125 млн з надання Україні сприяння у сфері безпеки

    Пакет допомоги включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти Україні зберегти територіальну цілісність і охороняти кордони

    Пентагон США ухвалив рішення виділити Україні пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

    Про це заявив прессекретар міноборони США Джон Кірбі.

    «Сьогодні міністерство оголошує про новий пакет у розмірі $125 млн з надання Україні сприяння у сфері безпеки», – сказав він.

    За словами Кірбі, пакет включає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу, щоб допомогти Україні зберегти територіальну цілісність і охороняти кордони.

    Як відомо, підтримка України з боку США закріплена в Законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

    Крім того, гроші спрямовані на поліпшення оперативної сумісності з НАТО.

    Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

    Також міністр оборони США повідомив, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

    Теги: США Міноборони гроші військові фінансування Україна Пентагон
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