Катери, радари і не тільки: чим Пентагон допоможе Україні на $125 млн

У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка двох катерів Mark IV із озброєнням

Допомога США сприятиме «посиленню можливостей для ураження противника, а також управління, контролю та ситуативної обізнаності українських сил»

У міноборони США уточнили, що конкретно передбачає виділений Україні пакет військової допомоги на $125 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI).

«Пакет USAI включає два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV для посилення можливостей України для патрулювання й захисту своїх територіальних вод», – зауважили в Пентагоні.

Крім того, пакет підтримки для України передбачає:

надання додаткових контрартилерійських радарів і тактичного обладнання;

постійну підтримку супутникової зйомки;

обладнання для надання військової медичної допомоги та бойової евакуації.

Як підкреслили в оборонному відомстві США, це сприятиме «посиленню можливостей для ураження противника, а також управління, контролю та ситуативної обізнаності українських сил».

«Решта 150 мільйонів доларів у 2021 фінансовому році, виділені Конгресом США, будуть надані, коли Міністерство оборони за координацією з Державним департаментом засвідчить, що цього року Україна досягла достатнього прогресу у ключових оборонних реформах», – заявили у Пентагоні.

Відомство закликало Україну продовжувати реформи, які посилюють цивільний контроль над військовими структурами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості та закупівлях, а також модернізувати оборонний сектор в інших ключових сферах відповідно до принципів та стандартів НАТО.

Нагадаємо, 1 березня Пентагон США ухвалив рішення виділити Україні пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Як відомо, підтримка України з боку США закріплена в Законі про асигнування на потреби оборони Сполучених Штатів на нинішній рік. Загалом документ погоджує надання Україні цього року допомоги на загальну суму $250 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Також міністр оборони США повідомляв минулого місяця що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.