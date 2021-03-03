Пентагон підтвердив обстріл американської авіабази в Іраку

Під час ракетного удару цивільний службовець зазнав серцевого нападу й незабаром помер

Міністерство оборони США підтвердило в середу ракетний обстріл військової бази США в Іраку після недавнього авіаудару американських сил по проіранських угрупованнях на території Сирії.

Про це йдеться в офіційній заяві речника Пентагону Джона Кірбі.

«Ми можемо підтвердити, що сьогодні зранку авіаційна база в Аль-Асаді (Ірак) зазнала ракетного обстрілу. За попередніми даними, було випущено приблизно десять ракет з позицій, розташованих на схід від бази», – зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що наразі не було повідомлень про поранення чи жертви серед американських військових. Однак під час ракетного удару цивільний службовець зазнав серцевого нападу й незабаром помер.

«Іракські сили безпеки проводять розслідування на місці. Зараз ми не можемо покласти відповідальність на когось», – зауважив Кірбі.

Він уточнив, що американські бази охороняють протиракетні системи Аль-Асада.

«Міністр оборони (США – ред.) Остін отримав інформацію про це від своєї команди та уважно стежить за розвитком ситуації», – зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, у лютому військові бази США, розташовані в Іраку, також були обстріляні ракетами. Американська сторона тоді поклала відповідальність на озброєні угруповання «Кайтіб Хезболла» та «Кайтіб Саїд аль-Шухада», підтримувані Іраном, що базувалися на території Сирії.

У відповідь авіація американські сили 26 лютого завдали авіаударів по цих угрупованнях, у тому числі, з метою попередження наступних атак проти сил США на території Іраку.