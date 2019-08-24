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    У світі

    Голова МЗС Литви привітав Україну з Днем Незалежності

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    <p>Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс</p> - Голова МЗС Литви привітав Україну з Днем Незалежності

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс

    Фото – flickr/МЗС Литви

    Литва і Україна завжди йшли разом шляхом свободи – Лінкявічюс

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Україну з 28-ю річницею незалежності.

    Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

    «80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва і Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!» – написав Лінкявічюс.

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    Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

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