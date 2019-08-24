Сьогодні Україна відзначає 28-му річницю Незалежності



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24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві

Традиційно по всій країні сьогодні заплановано цілий ряд заходів

Сьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ надав цьому документові реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії нашої держави.

Традиційно по всій країні сьогодні заплановано цілий ряд заходів.

Так, 24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Зокрема, відбудеться церемонія покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час подій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, які розмалюють діти синіми та жовтими відбитками долонь.

У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти. Також на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор.

Напередодні ввечері на столичному Хрещатику відбулася генеральна репетиція Ходи гідності.

Хода гідності на День Незалежності розпочнеться у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з ушанування пам'яті героїв

Як відомо, у Києві відбулася репетиція Маршу захисників. Марш захисників має стати альтернативою військового параду, що скасував цього року президент Володимир Зеленський.

9 липня Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня Незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.