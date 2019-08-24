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    Президент оголосив хвилину мовчання за загиблими

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    Президент оголосив хвилину мовчання за загиблими

    Зеленський із дружиною вшанували пам’ять загиблих

    Президент Володимир Зеленський разом із дружиною на Алеї Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих українських героїв. Володимир та Олена Зеленські віддали шану загиблим біля пам’ятної стели із портретами полеглих героїв, запалили лампадки й рушили у бік Майдану Незалежності.

    На одязі президентського подружжя прикріплені синьо-жовті стрічки.

    Зеленський оголосив на Майдані Незалежності хвилину мовчання за загиблими.

    Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати на виплату премій військовим.

    Згодом в Офісі Президента заявили, що замість параду відбудеться Хода гідності за участю глави держави.

    Водночас представники ветеранських організацій заявили, що організують у День Незалежності свій «Марш захисників України».

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