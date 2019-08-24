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    Кікабідзе зайняв місце Епіфанія

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    Кікабідзе зайняв місце Епіфанія

    Кікабідзе сів між митрополитом Онуфрієм та Філаретом. Епіфаній у цей час стояв збоку.

    В останні хвилини перед початком святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе, відомий своєю проукраїнською позицією, зайняв місце Митрополита Епіфанія. Цей момент зафіксував фотокореспондент «Главкома».

    Так, Кікабідзе сів між митрополитом Онуфрієм та Філаретом. Епіфаній у цей час стояв збоку.

    Як відомо, Україна сьогодні святкує 28-му річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться Хода Гідності, Марш захисників України та багато інших заходів.

    Святкування розпочалося о 9:30 Ходою Гідності від кінця вулиці Хрещатик до Алеї Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.

    Президент України Володимир Зеленський бере участь в урочистостях на Майдані Незалежності.

    Зокрема, відбудеться церемонія покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяцій у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час подій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, які розмалюють діти синіми та жовтими відбитками долонь.

    У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти. Також на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор.

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