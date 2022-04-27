Головні російські авіакомпанії вилітають із міжнародних альянсів

Мешканці РФ втратять привілеї на тисячах маршрутів

Російські авіакомпанії виключають із міжнародних альянсів. Один із найбільших авіаперевізників S7 Airlines призупинив участь в Oneworld, на черзі вихід «Аерофлоту» з SkyTeam через санкції.

Пасажирам цих авіакомпаній тепер будуть недоступні ряд привілеїв – від вибору місць в літаках і накопичення миль до підвищення класу перельоту і пріоритетного обслуговування.

Логотипу російського перевізника в списку учасників альянсу вже немає.

Із 19 квітня пасажирам авіакомпанії S7 Airlines більше недоступні привілеї від участі в альянсі Oneworld. Про це повідомили на сайті перевізника.

Наприклад, деякі авіакомпанії-учасники альянсу призупинили виписку преміальних квитків і нарахування миль для клієнтів S7 ще в березні – American Airlines, British Airways, Iberia, і квітні – Alaska Airlines. На всій рейсах Qatar Airways ще нараховують милі, але вже не виписують преміальні квитки.

До слова, в альянс входять авіакомпанії: Cathay Pacific (Гонконг), Finnair (Фінляндія), Iberia (Іспанія), Japan Airlines (Японія), Malaysia Airlines (Малайзія), Qantas (Австралія), Qatar Airways (Катар), Royal Jordanian (Йорданія), Royal Air Maroc (Марокко), SriLankian Airlines (Шрі-Ланка) і Fiji Airways (Фіджі).

«Аерофлот» також допускає вихід з альянсу SkyTeam через санкції проти російської авіації. У звіті компанії це назвали наслідками санкцій, які включають також заборону на експлуатацію іноземних літаків і програмного забезпечення, неможливістю страхування, ремонту і техобслуговування.

До альянсу SkyTeam входять авікомпанії: Aerolineas-Argentinas (Аргентина), Aeromexico (Мексика), AirEuropa (Іспанія), Air France (Франція), China Airlines, China Eastern (Китай), Czech Airlines (Чехія), Delta Air Lines (США), Garuda Indonesia (Індонезія), Kenya Airways (Кенія), KLM (Нідерланди), Korean Air (Південна Корея), Middle East Airlines (Ліван), Saudia (Саудівська Аравія), Tarom (Румунія), Vietnam Airlines (В'єтнам), Xiamen Air (Китай).

Обидва глобальні альянси «покривають» маршрути в кілька тисяч напрямків у світі.

Ті пасажири, які часто літали, мали певні «бонуси»: накопичували загальні милі альянсу, могли вибирати місця в салоні, підвищувати клас перельоту, користуватися бізнес-класами, отримувати пріоритет в обслуговуванні в аеропортах.

Тепер росіянам ці бонуси будуть недоступні.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

Нагадаємо, через авіасанкції московські аеропорти відправляють працівників у простой.

Раніше Британія запровадила нові авіаційні санкції проти Росії, а ЄС повністю закрив небо для Росії.