Авіасанкції в дії: московські аеропорти відправляють працівників у простой

У березні аеропорт «Шереметьєво» та його дочірні компанії на тлі падіння авіаперевезень відправив на простой 20% співробітників

Росіянам нема куди і на чому літати

Московський аеропорт «Внуково» у зв'язку з «непростою ситуацією» в авіагалузі РФ увів режим простою для співробітників. Про це повідомили «Интерфаксу» у пресслужбі підприємства.

«Аеропорт «Внуково» змушений скорочувати витрати… У частині персоналу закрито прийом на роботу, запроваджено режим простою, через знижене завантаження співробітникам запропоновано режим неповного робочого часу», - сказав представник «Внуково».

На час простою працівник отримуватиме дві третини окладу, за ним зберігається робоче місце та право на медичну допомогу.

Наприкінці березня аеропорт «Шереметьєво» та його дочірні компанії на тлі падіння авіаперевезень відправили на простой 20% співробітників.

У «Домодєдово» тоді заявляли, що менеджмент обговорює переведення персоналу до неповної зайнятості та змінних графіків роботи, заснованих на фактичному обсязі перевезень.

У березні пасажиропотік «Домодєдово» впав на 24% у річному обчисленні, до 1,3 млн осіб, повідомляв аеропорт. Інші аеропорти Московського авіавузла не розкривали дані про перевезення за березень, статистика Росавіації також не публікувалася.

Нагадаємо, через розв’язаною Росією повномасштабну війну проти України країни Євросоюзу, Великої Британії, Канади та США закрили свій повітряний простір для російських перевізників. Авіасполучення всередині Росії також частково обмежено: з 24 лютого закрито 11 аеропортів у центральній частині та на півдні країни.

Нагадаємо, Британія запровадила нові авіаційні санкції проти Росії.

ЄС повністю закрив небо для Росії.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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