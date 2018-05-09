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    Google блокуватиме рекламу, пов'язану із референдумом про аборти в Ірландії

    Виборці мають вирішити, чи скасовувати норму конституції країни, у якій йдеться про «право на життя ненароджених»
    Пошуковий гігант блокуватиме усю рекламу, що пов'язана із проведенням референдуму стосовно абортів в Ірландії. Референдум має відбутися 25 травня. Напередодні Facebook почав блокувати рекламу, що пов'язана із референдумом, але походить не від ірландських рекламодавців. Натомість Google заявив, що блокуватиме всю рекламу, звідки вона б не
    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка

    Виборці мають вирішити, чи скасовувати норму конституції країни, у якій йдеться про «право на життя ненароджених»

    Пошуковий гігант блокуватиме усю рекламу, що пов'язана із проведенням референдуму стосовно абортів в Ірландії. Референдум має відбутися 25 травня.

    Напередодні Facebook почав блокувати рекламу, що пов'язана із референдумом, але походить не від ірландських рекламодавців.

    Натомість Google заявив, що блокуватиме всю рекламу, звідки вона б не надходила. Тимчасове блокування почнеться з 10 травня.

    Реклама з Google поширюється на мільйонах сайтів, включно із відеоплатформою YouTube.

    «Як наслідок посилення зусиль для забезпечення чесних виборів у всьому світі, ми вирішили призупинити усі рекламні оголошення, пов'язані із референдумом про Восьму поправку до конституції Ірландії», - йдеться у заяві компанії.

    Виборці мають вирішити, чи скасовувати норму конституції країни, у якій йдеться про «право на життя ненароджених».

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    Нині в Ірландії існує практично повна заборона на аборти, і переривання вагітності дозволяють дуже рідко.

    У квітні комісар з питань захисту інформації Ірландії Хелен Діксон заявила про можливість втручання іноземних організацій з метою викривити результати референдуму.

    Виборче законодавство Ірландії забороняє іноземним організаціям фінансувати учасників виборчих кампаній. Проте соцмережі можуть розміщувати рекламу, профінансовану з-за кордону.

    Джерело: BBC

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