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    У світі

    Грецька церква закликала «християнський світ» не займатися йогою

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    <p>Йога, на думку церковників, &laquo;абсолютно несумісна&raquo; з православною християнською вірою</p> - Грецька церква закликала «християнський світ» не займатися йогою

    Йога, на думку церковників, «абсолютно несумісна» з православною християнською вірою

    У Грецькій церкві заявили, що йога є основоположною частиною релігії індуїзм

    Постійний Священний Синод Грецької (Елладської) православної церкви закликав «християнський світ» не займатися йогою, оскільки вона «абсолютно несумісна» з православною християнською вірою і «не має мати місця в житті християн».

    Відповідне рішення Синоду було ухвалене одноголосно.

    Синод зазначає, що таке рішення схвалили через рекомендацію різних установ та засобів масової інформації, де йогу пропонують використовувати «як метод зняття стресу під час кризи Covid-19».

    У зв'язку з цим у Грецькій церкви вирішили нагадати, що «йога» є основоположною частиною релігії індуїзму, має різноманітні школи, дисципліни, програми та напрямки і не є «різновидом вправ».

    Раніше повідомлялося, що у Львові відкрили перший в Україні йога-парк

    До слова, Помісна церква України закликала вірян не використовувати пластикові квіти у поминальні дні.

    церква Греція релігія православна церква
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