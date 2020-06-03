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    HiTech

    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)

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    Патріарх Філарет вийшов у Zoom - Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Патріарх Філарет вийшов у Zoom
    Фото: PhilaretPatriarch

    Філарет обговорив тему протидії поширенню коронавірусу у форматі відео-конференції на платформі Zoom

    Святійший Патріарх Філарет взяв участь у черговому засіданні Поважної Ради громадської організації Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», яке відбулося у форматі відео-конференції на платформі Zoom.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці Філарета.

    Члени Поважної Ради, під головуванням Василя Князевича, обговорили попередні результати конкурсного відбору 2019-2020 рр. на присудження відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона» та заслухали інформацію про роботу Регіональних рад.

    Вислухавши доповідь ректора Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Михайла Згуровського на тему «Прогнози та реалізація пандеміїї Covid-19 в Україні та світі» Поважна Рада, також, обговорила тему протидії поширенню коронавірусу.

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    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)
    Фото: PhilaretPatriarch

    До слова, Святійший патріарх Філарет привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія з днем тезоіменитства (днем янгола).

    Як повідомлялося, російськомовні хакери продали 500 тис. акаунтів Zoom.

    Нагадаємо, Google заборонив використовувати додаток Zoom.

    Філарет церква технології
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