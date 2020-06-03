Патріарх Філарет вийшов у Zoom (фото)



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Патріарх Філарет вийшов у Zoom Фото: PhilaretPatriarch

Філарет обговорив тему протидії поширенню коронавірусу у форматі відео-конференції на платформі Zoom

Святійший Патріарх Філарет взяв участь у черговому засіданні Поважної Ради громадської організації Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона», яке відбулося у форматі відео-конференції на платформі Zoom.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Філарета.

Члени Поважної Ради, під головуванням Василя Князевича, обговорили попередні результати конкурсного відбору 2019-2020 рр. на присудження відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона» та заслухали інформацію про роботу Регіональних рад.

Вислухавши доповідь ректора Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Михайла Згуровського на тему «Прогнози та реалізація пандеміїї Covid-19 в Україні та світі» Поважна Рада, також, обговорила тему протидії поширенню коронавірусу.

До слова, Святійший патріарх Філарет привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія з днем тезоіменитства (днем янгола).

Як повідомлялося, російськомовні хакери продали 500 тис. акаунтів Zoom.

Нагадаємо, Google заборонив використовувати додаток Zoom.