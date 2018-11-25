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    У світі

    Грібаускайте озвучила сценарії Brexit

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    Грібаускайте: Ми&nbsp;представимо угоду щодо Brexit, але в цьому немає нічого доброго, тому що це вихід із Європейського Союзу - Грібаускайте озвучила сценарії Brexit
    Грібаускайте: Ми представимо угоду щодо Brexit, але в цьому немає нічого доброго, тому що це вихід із Європейського Союзу

    Грібаускайте: Я нарахувала, щонайменше, чотири можливі сценарії

    Події навколо виходу Великої Британії з Європейського Союзу можуть розгорнутися за щонайменше чотирма сценаріями. Таку думку висловила президент Литви Даля Грібаускайте у неділю перед початком надзвичайного саміту ЄС, який має розглянути Угоду та Політичну декларацію щодо Brexit.

    «Я не думаю, що ми дуже щасливі. Так, сьогодні ми представимо угоду щодо Brexit, але в цьому немає нічого доброго, тому що це вихід із Європейського Союзу. Процес обіцяє бути тривалим, починаючи відсьогодні і закінчуючи останніми хвилинами перехідного періоду, коли остаточний вихід відбудеться. Я нарахувала, щонайменше, чотири можливі сценарії. Наприклад, може бути перегляд результатів голосування, можуть бути нові вибори, може бути запит щодо продовження переговорів... Наша позиція - ми хотіли б бачити визначеність, щоб усе вирішилося якнайшвидше», - зауважила президент Литви.

    Відповідаючи на запитання преси про погрози від британського парламенту заблокувати угоду щодо Brexit, Грібаускайте сказала: «Я не думаю, що розлучення може бути добрим. Нічого доброго не відбувається для жодної із сторін. Але ми проводимо переговори не з британським парламентом, ми проводимо переговори поміж собою. Ми розглянемо угоду, і це буде справа Великої Британії, що робити далі».

    Як відомо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що буде рекомендувати лідерам країн Європейського Союзу (ЄС) підтримати угоду про вихід Британії з ЄС (Brexit) на саміті у неділю, 25 листопада.

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