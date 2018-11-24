Туск рекомендував країнам ЄС схвалити угоду про Brexit



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Дональд Туск

Євросоюз та Британія досягли найкращого компромісу щодо Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що буде рекомендувати лідерам країн Європейського Союзу (ЄС) підтримати угоду про вихід Британії з ЄС (Brexit) на саміті у неділю, 25 листопада.

Про це йдеться в заяві Туска у Twitter.

За словами Туска, Євросоюз та Британія досягли найкращого компромісу щодо Brexit.

«Під час цих переговорів ніхто не хотів нікого перемагати. Ми всі шукали хорошої і справедливої угоди. І я вважаю, що ми зрештою знайшли найкращий компроміс. З огляду на все вищевикладене, я буду рекомендувати, щоб у неділю ми схвалили підсумок переговорів щодо Brexit», - заявив він.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n — Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.

Туск нагадав, що перед початком переговорів були поставлені цілі мінімізувати невизначеність і порушення, спричинені Brexit, розв'язати питання про статус громадян ЄС, які живуть у Великобританії, забезпечити виконання Лондоном фінансових зобов'язань, уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, запобігти правовому вакууму для компаній ЄС.

Туск вважає, що дані цілі були досягнуті.

«Угода про Brexit гарантує, що права наших громадян повністю захищені, мирний процес в Північній Ірландії не має бути порушений, Великобританія продовжить сплачувати в бюджет ЄС упродовж перехідного періоду, і буде забезпечена юридична визначеність» - пояснив він.

Туск зазначив, що після ухвалення договору щодо Brexit у Британії та ЄС буде майже 2 роки, щоб домовитися про подальшу співпрацю. Проте якщо цього часу не вистачить, перехідний період буде продовжено ще на 2 роки.

Зустріч 27 лідерів розпочнеться о 9.30 з обміну думками з президентом Європейського парламенту.

«Тоді ми проведемо робочу сесію ЄС-27 для схвалення Угоди про відкликання та затвердження Політичної декларації для майбутніх відносин. Нарешті, ми зустрінемося з прем'єр-міністром Терезою Мей, щоб спільно розглянути наступні кроки» - резюмував він.

Як повідомлялося, 14 листопада після бурхливих дебатів британський кабінет міністрів вирішив підтримати досягнуту раніше підсумкову угоду про вихід із ЄС.

Пізніше Єврокомісія оприлюднила протокол, погоджений представниками Великої Британії та ЄС у повному обсязі, який враховує особливості відносин між Ірландією та Північною Ірландією та містить гарантії, що за будь-яких умов між країнами не буде встановлено жорсткого кордону.