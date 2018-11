Туск рекомендував країнам ЄС схвалити угоду про Brexit

Євросоюз та Британія досягли найкращого компромісу щодо Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що буде рекомендувати лідерам країн Європейського Союзу (ЄС) підтримати угоду про вихід Британії з ЄС (Brexit) на саміті у неділю, 25 листопада.

Про це йдеться в заяві Туска у Twitter.

За словами Туска, Євросоюз та Британія досягли найкращого компромісу щодо Brexit.

«Під час цих переговорів ніхто не хотів нікого перемагати. Ми всі шукали хорошої і справедливої угоди. І я вважаю, що ми зрештою знайшли найкращий компроміс. З огляду на все вищевикладене, я буду рекомендувати, щоб у неділю ми схвалили підсумок переговорів щодо Brexit», - заявив він.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n