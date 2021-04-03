Грузія отримала китайську вакцину Sinopharm

Sinopharm вимагає вакцинації двома дозами з інтервалом в 21 день

Процес імунізації вакциною Sinopharm розпочнеться після отримання дозволу ВООЗ

До Грузії сьогодні, 3 квітня, доставили 100 тисяч доз вакцини китайського виробництва Sinopharm від Covid-19.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За повідомленням міністерства охорони здоров'я Грузії, процес імунізації вакциною Sinopharm розпочнеться після отримання дозволу ВООЗ.

Уточнюється, що вакцини прибули спецрейсом до міжнародного аеропорту Тбілісі сьогодні вранці.

На цьому етапі щеплення вакциною Sinopharm будуть доступні людям старше 55 років і медперсоналу. Sinopharm вимагає вакцинації двома дозами з інтервалом в 21 день.

Як відомо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

Додамо, що раніше стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.