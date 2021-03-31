Стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac

Китайська вакцина CoronaVac має ще пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав дату початку вакцинації препаратом від коронавірусу CoronaVac китайського виробника. Починати робити ін'єкції можна після завершення лабораторного контролю цієї вакцини 9 квітня.

«215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. У п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль», – заявив Ляшко на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Він підкреслив, що станом на 31 березня лабораторний контроль триває.

Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю, зазначив Віктор Ляшко, це 9 квітня.

«У випадку, коли не буде ніяких зауважень до роботи, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабораторний контроль, – і на наступний день починати щеплення», – додав головний санітарний лікар.

А тим часом мер Івано-Франківська заявив, що в приватних клініках з'явилася ковід-вакцина. За його словами, у місті вже почали вакцинувати препаратом Pfizer, одна доза коштує до тисячі гривень.

Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.