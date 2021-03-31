Скільки відсотків українців вакцинують до кінця року: Степанов озвучив план МОЗ

Виконання плану залежить від того, чи матиме Україна достатню кількість доз вакцин від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив плани міністерства щодо вакцинації від коронавірусу в Україні: до кінця року планують вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

За словами міністра, виконання цього плану залежить від того, чи матиме Україна достатню кількість доз вакцин від коронавірусу.

«До кінця року ми повинні вакцинувати щонайменше 60% дорослого населення старше 18 років. Якщо в нас у достатній кількості будуть вакцини, нас не будуть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць», – сказав він.

Степанов додав, що наразі в регіонах України відкрито понад 11 тисяч кабінетів щеплення.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.