Скільки відсотків українців вакцинують до кінця року: Степанов озвучив план МОЗ
Наразі в регіонах України відкрито понад 11 тисяч кабінетів щеплення
Виконання плану залежить від того, чи матиме Україна достатню кількість доз вакцин від коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив плани міністерства щодо вакцинації від коронавірусу в Україні: до кінця року планують вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».
За словами міністра, виконання цього плану залежить від того, чи матиме Україна достатню кількість доз вакцин від коронавірусу.
«До кінця року ми повинні вакцинувати щонайменше 60% дорослого населення старше 18 років. Якщо в нас у достатній кількості будуть вакцини, нас не будуть підводити країни, тобто виконуватимуть контракт. Отже, якщо буде відповідна кількість вакцин, ми зможемо вакцинувати до 5 млн громадян на місяць», – сказав він.
Степанов додав, що наразі в регіонах України відкрито понад 11 тисяч кабінетів щеплення.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.
25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.