Гундяєв заборонив архиєреям відспівувати протоєрея Чапліна



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Чаплін був знайомий із Кирилом з юності, той висвятив його на священника 1992 року. Довгі роки Чаплін був заступником Кирила у відділі зовнішніх церковних зв’язків і спічрайтером

Чаплін був знайомий із Кирилом з юності, той висвятив його на священника 1992 року

Предстоятель Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) заборонив архиєреям відспівування ексспікера РПЦ протоєрея Всеволода Чапліна.

Про це заявив колишній головний редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергій Чапнін, передає Релігійно-інформаційна служба України.

«Те, що патріарх Кирил не приїхав навіть попрощатися зі своїм найближчим помічником, який довгі роки виправляв його косяки і придумував за нього все, що тільки можна придумати, свідчить про патріарха дуже красномовно: він людина релігійна, але не християнин. Прощати не вміє, не хоче примиритися. А якщо до цього додати ще й те, що патріарх не захотів ніяк допомогти з похороном і заборонив своїм вікаріям навіть з’являтися на відспівуванні отця Всеволода (на свій страх і ризик деякі архиєреї приїжджали напередодні й служили біля труни короткі літії), то до сказаного вище доведеться додати: Патріарх Кирил – людина безсердечна і злопам’ятна», – заявив Чапнін.

На відсутність очільників РПЦ на службі звернуло також увагу церковне видання «Ахілла».

«У відспівуванні брало участь безліч духовенства, але немає жодного архиєрея», – йдеться у повідомленні.

Чаплін був знайомий із Кирилом з юності, той висвятив його на священника 1992 року.

Довгі роки Чаплін був заступником Кирила у відділі зовнішніх церковних зв’язків і спічрайтером.

24 грудня 2015 року Його зняли з цієї посади згідно з рішенням Синоду РПЦ.

Сам Чаплін пояснював свою відставку розбіжностями з Патріархом Кирилом.

Протоєрей Всеволод Чаплін відомий як виразник найконсервативніших поглядів всередині російської церкви.

Неодноразово виступав на підтримку війни з Україною.

Ввезення в Україну книг Чапліна заборонено.

Нагадаємо, 26 січня, помер одіозний російський священник, який закликав розчленувати Україну.

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