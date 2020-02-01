Росія несе великі збитки через епідемію коронавірусу



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Світові ціни на нафту продовжили падіння сьогодні з ранку

На ринок продовжує тиснути поширення коронавірусу в Китаї.

Інформаційні агентства повідомляють про продовження падіння цін на нафту, оскільки аналітики прогнозують зниження попиту і уповільнення світової економіки внаслідок поширення китайського коронавірусу. Експерти відзначають, що для Росії на кожен знижений долар припадає до мільярда доларів втрати російського бюджету в річному численні, повідомляє Діалог.

Згідно з останніми даними ціна ф’ючерсів Brent впала до $59,22 за барель. Ф’ючерс на нафту WTI упав до $52,80.

Також продовжувала своє падіння російська нафта марки Urals, яка знизилася до $53,54 за барель.

Котирування Brent

Котирування Urals

Аналітики заявляють, що на ринку існує надлишок пропозиції нафти, що накладається на ситуацію з поширенням коронавірусу. Сповільнення світової економіки на тлі надлишку нафти штовхає ціни вниз. Падіння триває кілька останніх днів.

Нагадаємо, спалах коронавірусу з Китаю обрушив ціни на «чорне золото». При цьому російська нафта Urals пробила психологічну позначку.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».