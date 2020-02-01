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    Кримінал

    Російський кілер Окуєвої незаконно отримав громадянство України

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    Затримання підозрюваного у скоєнні низки вбивств - Російський кілер Окуєвої незаконно отримав громадянство України
    Затримання підозрюваного у скоєнні низки вбивств
    Фото: Нацполіція

    Чоловік організував злочинну групу, яка скоїла три вбивства

    Уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП «Капарол Україна», директора управління реклами КП «Київський метрополітен» та учасниці війни на сході України у складі батальйону«Київ-2» Аміни Окуєвої.

    Під час розслідування цих злочинів поліцейські встановили, що чоловік мав паспорт громадянина України, а в подальшому отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оперативники поліції Київщини детально дослідили процедуру отримання громадянства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Поліцейські встановили, що чоловік отримав паспорт на підставі довідки «про реєстрацію особи громадянином України», виданої у березні 2014 року УДМС України в Луганській області. Населений пункт менше ніж через місяць був захоплений бойовиками так званої «ЛНР». Вказана довідка не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки.

    Відтак слідчим управлінням поліції Київщини розпочато кримінальне провадження ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

    Наразі за клопотанням слідчого Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти громадянина України затриманого.

    Слідчі дії тривають.

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    Російський кілер Окуєвої незаконно отримав громадянство України
    Російський кілер Окуєвої незаконно отримав громадянство України

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Київщини затримали організаторів та виконавців двох резонансних вбивств. 

    Також повідомлялося, що поліція перевіряє діяльність злочинної організації, до якої входять підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої, у країнах Євросоюзу.  

    Національна поліція України Росія кримінал вбивство паспорт Аміна Окуєва громадянство
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