Помер одіозний російський священик, який закликав розчленувати Україну



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Чаплін закликав до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації

Чаплін був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в Москві

У неділю, 26 січня, в Росії помер скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на прихожан.

Причина смерті 51-річного священика поки що невідома.

Всеволод Чаплін з 2009 по 2015 рік перебував на посаді спікера РПЦ, був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в столиці Росії, Москві.

«Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть», – розповідає прихожанин Олександр Петрунько.

У прес-службі храму підтвердили смерть Чапліна.

Всеволод Чаплін відомий своїми скандальними висловлюваннями. Зокрема, він закликав до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації. Також він в ефірі радіо «Ехо Москви» закликав до репресій проти опозиції в Росії, виправдовував вбивства «внутрішніх ворогів» і називав гуманізм «сатанинським вченням».

Нагадаємо, у Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною.