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    У світі

    Помер одіозний російський священик, який закликав розчленувати Україну

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    Чаплін закликав до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації - Помер одіозний російський священик, який закликав розчленувати Україну
    Чаплін закликав до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації

    Чаплін був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в Москві

    У неділю, 26 січня, в Росії помер скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін.

    Про це повідомляє ВВС з посиланням на прихожан.

    Причина смерті 51-річного священика поки що невідома.

    Всеволод Чаплін з 2009 по 2015 рік перебував на посаді спікера РПЦ, був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в столиці Росії, Москві.

    «Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть», – розповідає прихожанин Олександр Петрунько.

    У прес-службі храму підтвердили смерть Чапліна.

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    Всеволод Чаплін відомий своїми скандальними висловлюваннями. Зокрема, він закликав до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації. Також він в ефірі радіо «Ехо Москви» закликав до репресій проти опозиції в Росії, виправдовував вбивства «внутрішніх ворогів» і називав гуманізм «сатанинським вченням».

    Нагадаємо, у Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною.

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    Росія РПЦ смерть
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