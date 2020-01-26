Помер одіозний російський священик, який закликав розчленувати Україну
Чаплін був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в Москві
У неділю, 26 січня, в Росії помер скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на прихожан.
Причина смерті 51-річного священика поки що невідома.
Всеволод Чаплін з 2009 по 2015 рік перебував на посаді спікера РПЦ, був настоятелем храму Феодора Студіта біля Нікітських воріт в столиці Росії, Москві.
«Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин швидка констатувала смерть», – розповідає прихожанин Олександр Петрунько.
У прес-службі храму підтвердили смерть Чапліна.
Нагадаємо, у Московській церкві оголосили «золотые купола» культурною спадщиною.