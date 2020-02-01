Пенсіонер розстріляв молодиків, які влаштували пиятику у під’їзді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримінальну справу поки не порушили

У Росії пенсіонер відкрив стрілянину з рушниці по чоловіках, які влаштували нічну пиятику в під’їзді. Про це повідомляє «Фонтанка».

Інцидент трапився в Санкт-Петербурзі в одному з будинків на Іриновському проспекті в ніч на суботу, 1 лютого.

Троє чоловіків у віці від 27 до 33 років розпивали спиртні напої в під’їзді до четвертої ранку. Їх крики заважали заснути 62-річному пенсіонеру. Він вийшов до учасників пиятики, зробив їм зауваження і був побитий. Тоді пенсіонер сходив додому за рушницею і три рази вистрілив по кривдникам. Одному з них він потрапив в руку.

В результаті госпіталізовано чоловіка з легким вогнепальним пораненням і пенсіонер зі слідами побоїв.

Кримінальну справу поки не порушили.

Як повідомлялося, стали відомі деталі стрілянини та вибуху у Харкові.

Нагадаємо, біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП.

Читайте також: Побиття бородатого чоловіка закінчилося стріляниною з автомата