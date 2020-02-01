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    У світі

    Пенсіонер розстріляв молодиків, які влаштували пиятику у під’їзді

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    Пенсіонер розстріляв молодиків, які влаштували пиятику у під’їзді

    Кримінальну справу поки не порушили

    У Росії пенсіонер відкрив стрілянину з рушниці по чоловіках, які влаштували нічну пиятику в під’їзді. Про це повідомляє «Фонтанка».

    Інцидент трапився в Санкт-Петербурзі в одному з будинків на Іриновському проспекті в ніч на суботу, 1 лютого.

    Троє чоловіків у віці від 27 до 33 років розпивали спиртні напої в під’їзді до четвертої ранку. Їх крики заважали заснути 62-річному пенсіонеру. Він вийшов до учасників пиятики, зробив їм зауваження і був побитий. Тоді пенсіонер сходив додому за рушницею і три рази вистрілив по кривдникам. Одному з них він потрапив в руку.

    В результаті госпіталізовано чоловіка з легким вогнепальним пораненням і пенсіонер зі слідами побоїв.

    Кримінальну справу поки не порушили.

    Як повідомлялося, стали відомі деталі стрілянини та вибуху у Харкові.

    Нагадаємо, біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП.

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    Росія алкоголь стрілянина
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