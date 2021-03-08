Прессекретарка Зеленського про видачу Коломойського США: подивимося

Ігоря Коломойського та його родину США внесли до санкційних списків

Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського є «початком»

Прессекретарка президента України Юлія Мендель не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною олігарха Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

«Подивимося ... Я ж не ворожка, буде як буде. Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця...Я нікому зараз не погрожую і не збираюся йти проти когось і розповідати якісь речі, які можна інтерпретувати по-різному. Просто давайте дивитися, як будуть розвиватися справи», - заявила Мендель.

Вона також відповіла «подивимося» на запитання ведучої «Чи варто очікувати українських санкцій щодо Коломойського?».

Мендель додала, що «якщо є монополії, які знищують права людей, обмежують, з'їдають нашу економіку, то ми ніколи не будемо державою».

Вона також заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського є «початком».

«Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово «корупція». Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок», – сказала Мендель.

Водночас на запитання про те, чи будуть схожі заходи запроваджені проти бізнесмена в Україні, Мендель відповіла: «Подивимося».

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.