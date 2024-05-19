Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію

Вертоліт, у якому перебував Ібрагім Раїсі, здійснив жорстку посадку

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня. Про це пише іранське інформагентство IRIB.

За словами чиновників, на яких посилається агентство, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

Як зазначається, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Згодом інформагенція Tasnim написала, що деяким із супутників президента на гелікоптері вдалося зв’язатися з центром. Є ймовірність, що минулося без загиблих.

У колоні було 3 гелікоптери, два з яких – із міністрами та чиновниками – благополучно прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летів президент та глава МЗС.

Політик-консерватор Ібрагім Раїсі є президентом Ірану з серпня 2021 року. Його адміністрацію звинувачують у постачанні безпілотників до Росії під час її вторгнення в Україну, а також у жорсткому придушенні повстань в Ірані.

Раніше повідомлялося, Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, однак у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів. Як зазначають журналісти, минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

Також міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні. Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні