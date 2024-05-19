Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію
Рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії, важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу
фото з відкритих джерел

Вертоліт, у якому перебував Ібрагім Раїсі, здійснив жорстку посадку

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня. Про це пише іранське інформагентство IRIB.

За словами чиновників, на яких посилається агентство, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

Як зазначається, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Згодом інформагенція Tasnim написала, що деяким із супутників президента на гелікоптері вдалося зв’язатися з центром. Є ймовірність, що минулося без загиблих.

У колоні було 3 гелікоптери, два з яких – із міністрами та чиновниками – благополучно прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летів президент та глава МЗС.

Політик-консерватор Ібрагім Раїсі є президентом Ірану з серпня 2021 року. Його адміністрацію звинувачують у постачанні безпілотників до Росії під час її вторгнення в Україну, а також у жорсткому придушенні повстань в Ірані.

Раніше повідомлялося, Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, однак у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів. Як зазначають журналісти, минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

Також міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні. Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МАГАТЕ не має необхідного рівня інформації про діяльность іранських колег
Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі
23 квiтня, 11:32
Планується запуск авіасполучення між Іраном та Чеченською Республікою
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
24 квiтня, 09:23
Іран почав виготовляти безпілотники, схожі на російський «Ланцет»
Forbes: Іран розробляє новий безпілотник
1 травня, 00:34

Соціум

Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію
Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію
Палав військовий аеродром та НПЗ: деталі нічної «бавовни» в РФ
Палав військовий аеродром та НПЗ: деталі нічної «бавовни» в РФ
Після нічної атаки призупинив роботу НПЗ у Краснодарському краї
Після нічної атаки призупинив роботу НПЗ у Краснодарському краї
Атака на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки
Атака на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки
«Бавовна» у Краснодарському краї: ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром
«Бавовна» у Краснодарському краї: ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром
У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото)
У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
69K
Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконного храму-МАФу
27K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
18K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
16K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
14K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Сьогодні, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Сьогодні, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Вчора, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Вчора, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua