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Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
Планується запуск авіасполучення між Іраном та Чеченською Республікою
фото: ТАСС

Іран переслідує власні інтереси на Північному Кавказі, особливо в регіонах з більшістю мусульман

Чеченська Республіка намагається поглибити зв'язки з Іраном на тлі інтенсифікації двосторонньої співпраці між Росією та Іраном у сфері безпеки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Депутат Держдуми Росії, керівник відділення Росгвардії Чечні Адам Делімханов заявив, що під час візиту до Ірану за дорученням глави Чечні Рамзана Кадирова зустрівся з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадіаном.

Делімханов повідомив, що вони з Ахмадіаном обговорили питання безпеки в Центральній Азії та на Близькому Сході та перспективи російсько-іранського співробітництва у протидії загрозам національній безпеці обох держав.

Іран переслідує власні інтереси на Північному Кавказі, особливо в регіонах з більшістю мусульман, і, ймовірно, зацікавлений у зміцненні зв’язків із чеченськими офіційними особами, щоб розширити свій вплив у регіоні.

Також у грудні 2023 року представники іранської авіакомпанії Mahan Air зустрілися з прем’єр-міністром Чечні Муслімом Хучієвим, щоб обговорити перспективу відкриття регулярних рейсів між Чечнею та Іраном для зміцнення торговельних, економічних і культурних зв’язків між ними.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров своїми реформами та політикою управління довів населення до зубожіння, мешканці Чечні у магазинах змушені брати продукти у борг. Тому глава Чечні попросив чиновників сплатити їхні борги.

Раніше Кадиров визнав, що світові санкції проти РФ та її союзників працюють. Він запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України.

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Теги: санкції Рамзан Кадиров населення Чечня Іран

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