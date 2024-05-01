Forbes: Іран розробляє новий безпілотник

Іранський безпілотник має схожу базову конструкцію російського «Ланцета»

Іран розробляє новий дрон-камікадзе, схожі на російський «Ланцет». РФ використовує ці дрони у Сирії, а також для атак по Україні. Про це повідомляє Forbes.

У звіті іранського інформаційного агентства Tasnim, яке пов'язано з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції, повідомляється про деталі виробництва дрона.

«Якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені за мотивами російського «Ланцета», безпілотник повинен мати тривалість польоту від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів у межах 40 кілограмів», – сказано у звіті.

Іранський безпілотник не є копією російського «Ланцета», але має схожу базову конструкцію та швидше за все, має такий же діапазон і корисне навантаження.

Водночас доказів того, що саме Росія надала Ірану будь-який зі своїх «Ланцетів» або навіть проєкти для їх локального будівництва наразі немає.