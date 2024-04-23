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Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі
МАГАТЕ не має необхідного рівня інформації про діяльность іранських колег
фото ілюстративне

Рафаель Гроссі: «Запевнення Ірану, що ядерні технології потрібні «для медичних та цивільних» цілей, викликають питання»

Іран перебуває «швидше за тижні, ніж за місяці» від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби. Про це заявивгендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише DW .

За його словами, поки не можна робити висновків, що Іран має таку зброю вже зараз, хоча рівень збагачення урану викликає побоювання.

«Запевнення Ірану, що ядерні технології потрібні «для медичних та цивільних» цілей, викликають питання про те, навіщо для цього «такі обсяги» збагаченого урану та «така швидкість» його виробництва», – заявив Гроссі.
Глава агенства також додав, що побоювання посилюються тим, що МАГАТЕ не має необхідного рівня видимості діяльності іранських колег.

Раніше повідомлялося, що Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, однак у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів. Як зазначають журналісти, минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

Також міністерство оборони США повідомило, що Іран має достатньо ресурсів, щоб виготовити ядерну зброю менше, ніж за два тижні. Сполучені Штати також вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю. Країна не надала повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.

Теги: Іран ядерна зброя

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