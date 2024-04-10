Іран має достатньо запасів урану для щонайменше трьох ядерних бомб – WP

Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня

Іран заявляє, що не планує створювати ядерну зброю, однак у нього є запаси високозбагаченого урану, який можна перетворити на збройове паливо для щонайменше трьох бомб за термін від кількох днів до кількох тижнів. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначають журналісти, минуло шість років після виходу адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з ядерної угоди з Іраном. Тегеран швидко накопичує збагачений уран, показники якого близькі до збройового рівня. Експерти побоюються, що створення ядерної бомби може бути справою найближчого часу.

The Washington Post пише, що іранська ядерна програма, яка вже 15 років привертає світову увагу, здебільшого схована в об'єкті під землею в горі біля Великої Соляної Пустелі. Установка, відома як Фордо, є внутрішнім святилищем ядерного комплексу Ірану, яке міцно охороняється, та частим пунктом призначення міжнародних інспекторів, чиї візити мають запобігти будь-яким секретним спробам Ірану створити ядерну зброю.

Зокрема, останній візит інспекторів у лютому показав значні зміни на заводі. Попри те, що виробництво збагаченого урану було зупинено згідно з ядерною угодою 2015 року, тепер там встановлено нове обладнання, що прискорює виробництво урану, зокрема й небезпечніші його форми, що наближають Іран до здатності виробляти ядерну зброю.

Тим часом іранські чиновники вже відкрито говорять про досягнення «стримування», маючи на увазі, що у країни тепер є все необхідне для створення бомби.

Нагадаємо, у США на перший план повертаються дебати щодо перспективи використання ядерної зброї. Все більше впливових американських мислителів вважають, що ядерне стримування стає все складнішим і може стати нестабільним. Суперництво між великими державами зросло, що робить інтенсифікацію ядерної конкуренції більш ймовірною. Угоди про контроль над озброєннями застаріли. На тлі зростаючої напруженості, яка допомогла привернути увагу до впливу ядерної зброї, що змінює світ, привид Дональда Трампа маячить над світом. Його повернення до влади може призвести до розриву американських альянсів, що спонукає союзників в Азії і Європі по-новому поглянути на власні ядерні можливості.

До слова, Попри те, що після закінчення холодної війни загроза застосування ядерної зброї минула, сьогодні вона знову стала високою.