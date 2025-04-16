Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах
64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі
фото із відкритих джерел

Глава Lego помер після падіння на гірськолижному курорті у Швейцарії

Керівник компанії Lego та друг датської королівської родини Майкл Гелбі загинув внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах у швейцарських Альпах. Про це повідомляє Daily Mail, передає «Главком».

Як зазначається, Майкл Гелбі відпочивав на ексклюзивному курорті Верб’є. 12 квітня Гелбі розбився у гірськолижному районі «Чотири долини», який вважається найнебезпечнішим місцем на курорті.

Варто зауважити, що місцевість прославив Шерлок Холмс, який боровся зі своїм ворогом професором Моріарті біля Рейхенбахського водоспаду.

64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі.

Керівник Lego Томас Кірк Крістіансен, який очолює як гіганта з виробництва іграшок, так і сімейну інвестиційну фірму, заявив, що «глибоко засмучений» втратою свого довіреного заступника. «Наші думки та турботи з сім’єю та близькими Майкла», – сказав він.

Майкл Гелбі з дружиною на королівському прийомі
Майкл Гелбі з дружиною на королівському прийомі
фото: Instagram detdanskekongehus

Майкл Гелбі також був давнім другом і довіреною особою королеви Мері та короля Данії Фредеріка і його часто можна було бачити на численних королівських заходах і сімейних урочистостях. Королева вже висловила співчуття, сказавши, що смерть Гелбі це «велика особиста втрата». Дружба короля Данії та фінансиста почалася ще коли Фредерік був спадкоємним принцом і щойно був представлений данській бізнес-спільноті.

Майкл Гелбі та король Данії Фредерік
Майкл Гелбі та король Данії Фредерік
фото: Instagram detdanskekongehus

 

Підприємець співпрацював і з нинішньою королевою у рамках її благодійного фонду Mary Fonden, членом ради директорів якого він був. Фонд надає підтримку у боротьбі з самотністю, цькуванням, домашнім насильством та допомагає у збереженні психічного здоров'я.

Раніше глава іспанської філії німецького концерну Siemens Агустін Ескобар загинув внаслідок падіння вертольота в річку Гудзон поблизу Нью-Йорка разом із сім'єю. Він, його дружина та їхні троє дітей були впізнані як жертви цієї трагедії.

Нагадаємо, 71-річний засновник модного бренду Mango, Ісак Андик, загинув під час походу в горах у районі Коллбато (Барселона). Як повідомляють поліція та джерела з бізнес-середовища, підприємець впав у прірву з висоти понад 100 метрів біля печер Сальнітре, розташованих у масиві Монсеррат.

Читайте також:

Теги: Швейцарія бізнес Lego королева Данії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах
Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах
Мерія чеського міста годину дискутувала щодо українського прапора: деталі інциденту
Мерія чеського міста годину дискутувала щодо українського прапора: деталі інциденту
США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​
США передають армії федеральні землі на кордоні з Мексикою для посилення безпеки​
Ватикан почав канонізацію Ґауді. Папа Франциск видав декрет
Ватикан почав канонізацію Ґауді. Папа Франциск видав декрет
У Німеччині суд оштрафував на 4,5 тис. євро чоловіка, який обійняв Шольца
У Німеччині суд оштрафував на 4,5 тис. євро чоловіка, який обійняв Шольца
США збирають дані про мігрантів, щоб позбавити їх житла та роботи – WP
США збирають дані про мігрантів, щоб позбавити їх житла та роботи – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
58K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
56K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
50K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
30K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи

Новини

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua