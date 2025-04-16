Глава компанії Lego трагічно загинув в Альпах

64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі

Глава Lego помер після падіння на гірськолижному курорті у Швейцарії

Керівник компанії Lego та друг датської королівської родини Майкл Гелбі загинув внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах у швейцарських Альпах. Про це повідомляє Daily Mail, передає «Главком».

Як зазначається, Майкл Гелбі відпочивав на ексклюзивному курорті Верб’є. 12 квітня Гелбі розбився у гірськолижному районі «Чотири долини», який вважається найнебезпечнішим місцем на курорті.

Варто зауважити, що місцевість прославив Шерлок Холмс, який боровся зі своїм ворогом професором Моріарті біля Рейхенбахського водоспаду.

64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі.

Керівник Lego Томас Кірк Крістіансен, який очолює як гіганта з виробництва іграшок, так і сімейну інвестиційну фірму, заявив, що «глибоко засмучений» втратою свого довіреного заступника. «Наші думки та турботи з сім’єю та близькими Майкла», – сказав він.

Майкл Гелбі з дружиною на королівському прийомі фото: Instagram detdanskekongehus

Майкл Гелбі також був давнім другом і довіреною особою королеви Мері та короля Данії Фредеріка і його часто можна було бачити на численних королівських заходах і сімейних урочистостях. Королева вже висловила співчуття, сказавши, що смерть Гелбі це «велика особиста втрата». Дружба короля Данії та фінансиста почалася ще коли Фредерік був спадкоємним принцом і щойно був представлений данській бізнес-спільноті.

Майкл Гелбі та король Данії Фредерік фото: Instagram detdanskekongehus

Підприємець співпрацював і з нинішньою королевою у рамках її благодійного фонду Mary Fonden, членом ради директорів якого він був. Фонд надає підтримку у боротьбі з самотністю, цькуванням, домашнім насильством та допомагає у збереженні психічного здоров'я.

Раніше глава іспанської філії німецького концерну Siemens Агустін Ескобар загинув внаслідок падіння вертольота в річку Гудзон поблизу Нью-Йорка разом із сім'єю. Він, його дружина та їхні троє дітей були впізнані як жертви цієї трагедії.

Нагадаємо, 71-річний засновник модного бренду Mango, Ісак Андик, загинув під час походу в горах у районі Коллбато (Барселона). Як повідомляють поліція та джерела з бізнес-середовища, підприємець впав у прірву з висоти понад 100 метрів біля печер Сальнітре, розташованих у масиві Монсеррат.