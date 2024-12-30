В Угорщині з'явився повнорозмірний трамвай із деталей Lego

Для трамваю завдовжки 11 м знадобилося 1,8 млн деталей Lego

Угорський художник Балаж Дочі та його помічники зібрали повнорозмірний трамвай із деталей Lego у центрі угорського Будапешта. Про це пише South China Morning Post.

На складання трамвая завдовжки 11 м знадобилося 1,8 млн деталей Lego, 90 помічників та 6 800 годин. Найамбіційніший проект художника замовив найбільший міський перевізник «Будапештський транспортний центр». Велика іграшка їздить вулицями міста, але людей не перевозить.

На зовнішню поверхню трамвая Дочі прикріпив кілька опорних плит, до яких можна чіпляти нові деталі Lego. Таким чином, перехожі можуть залишити свій слід на лего-трамваї.

Дочі займається Lego понад десять років. У процесі збирання він робить у спеціальних програмах нариси та плани проєкту, а потім береться за деталі. Художник поділився, що в таких мегаконструкціях, як трамвай, через дефекти розміром десяту частку міліметра може все піти під укіс.

48-річний художник захопився Lego ще в дитинстві. Його старший брат був його партнером. «Ми благали дітей які жили неподалік принести нам свої набори, щоб ми могли побудувати більші споруди. У нас уже тоді були амбіції», – поділився Доці.

Коли він подорослішав, його інтерес до Lego згас, але його повернув племінник Дочі, який також закохався в іграшку. У 2013 році художник разом із братом заснували бізнес Brick Workshop, який займається створенням конструкцій Lego та організацією заходів для дітей і дорослих. Наступного року вони побудували найвищу вежу Lego навпроти базиліки Святого Стефана в Будапешті. У 2017 році данська корпорація визнала Дочі своїм сертифікованим спеціалістом з Lego.

До слова, відомий виробник іграшок Lego відмовиться від нафти під час виробництва деталей популярного дитячого конструктора. Виробник Lego заявив, що йде шляхом заміни викопного палива, що використовується для виробництва його фірмових пластикових деталей.