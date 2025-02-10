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Данія хоче викупити Каліфорнію у США за допомогою Lego

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Данія хоче викупити Каліфорнію у США за допомогою Lego
Данські активісти пропонують купити Каліфорнію у відповідь на заяви Трампа
фото із відкритих джерел

Politico: данці запропонували купити Каліфорнію у США за посередництвом Lego

У Данії пропонують купити Каліфорнію у США за $1 трлн у відповідь на претензії Трампа до Гренландії. Із такою пропозицією виступила датська ініціативна група Denmarkification. За словами громадських працівників, як посередника Копенгаген може залучити компанію з виробництва іграшок Lego. Про це пише Daily Mail.

На думку авторів ініціативи, вартість операції становитиме близько $1 трлн, а також «довічний запас датської випічки, який сплатить Голлівуд». Посередництво ж представників Lego в Denmarkification пояснили тим, що «спілкування з дітьми, які влаштовують істерики через брак деталей, зробило їх експертами в галузі переговорів».

Петиція «допомогти Данії придбати Каліфорнію – чому б і ні?» набрала близько 200 тис. підписів
Петиція «допомогти Данії придбати Каліфорнію – чому б і ні?» набрала близько 200 тис. підписів

Необхідні для купівлі великого американського штату кошти громадські діячі хочуть зібрати за допомогою добровільних пожертвувань, підкресливши, що це «всього лише 200 тисяч крон» з кожного данця». У групі також наголосили, що петицію про приєднання Каліфорнії до королівства підписали вже понад 198 тисяч громадян.

Denmarkification каже, що вона прагне залучити $1 трильйон для придбання штату США
Denmarkification каже, що вона прагне залучити $1 трильйон для придбання штату США

Раніше британська газета Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела повідомляла, що країни-учасниці Північноатлантичного альянсу всерйоз розглядали можливість відправлення військ до Гренландії на фоні загроз з боку Дональда Трампа. За даними співрозмовників, лідери держав обговорювали можливе захоплення острова.

До слова, Гренландія проведе загальні вибори 11 березня на тлі відновлення інтересу до арктичної території з боку президента США Дональда Трампа. 

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Теги: США Дональд Трамп петиція Daily Mail Гренландія Данія

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